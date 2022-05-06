Українці незламні: мережу вразило фото викладача, який з окопа читає лекцію студентам

Професор служить у батальйоні тероборони

У мережі стала вірусною фотографія, на якій професор Ужгородського національного університету Федір Шандор у військовій формі, бронежилеті, касці та зброєю в руках читає лекцію студентам, сидячи в окопі.

Кадром з передової поділився його товариш по службі Віктор Щадей на власній сторінці у Facebook, після чого знімок почали активно розповсюджувати.

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"У перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ читає лекцію з туризмознавства своїм студентам. Як і у мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв'язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам – це святе, їх пропускати не можна У перший же день війни Федір Федорович прийшов у військкомат і несе службу в батальйоні тероборони. Зараз він на Сході України. Служимо з Шандором в одному відділенні", – йдеться у підписі до фотографії.

Той факт, що військовослужбовець у повній амуніції з підручниками та телефоном у руках проводить лекцію для студентів, будучи на фронті, неабияк вразив користувачів мережі. Українці захоплювалися мужністю викладача та його відданістю роботі.

Федір Шандор з окопу читає лекцію своїм студентам

Сам Федір Шандор у коментарі Медіацентру Ужгородського університету розповів, що за весь час служби він жодного разу не пропустив онлайн-занять зі студентами. За його словами, навіть звуки обстрілів та вибухів його викладацькій роботі не заважають.

"Кожен понеділок і вівторок у мене пара о 8-й ранку – жодної я не пропустив. Завжди віддаю перевагу ранковим заняттям: вичитав, а потім є час на іншу роботу… Якщо стріляє десь на фоні, то на пару це особливо не впливає. Звук такий, як трактор ходить. Пари я проводжу завжди біля бліндажа. От щойно був обстріл, а ми вичитували помилки в модулях. Перейшов у бліндаж і продовжив читати лекцію", – поділився професор.

Для того, щоб мати можливість проводити заняття, Федір Шандор домовився про індивідуальний графік бойових чергувань, а його побратими ставляться до цього з розумінням. Професор розповів, що перед лекціями він завжди бере нічні чергування, після яких має змогу одразу виходити в онлайн зі студентами.

Користувачі мережі вчинком викладача дуже вражені і переконані, що для студентів він також дуже важливий. Ще дехто дійшов до висновку, що наші військовослужбовці — супергерої.

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