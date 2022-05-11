"путін перес*рав": Піонтковський пояснив, чому кремль не наважиться на ядерний удар

росія не піде на застосування ядерної зброї, адже путін боїться бути вбитим

російський кривавий диктатор володимир путін, який неодноразово натякав, що готовий застосувати ядерну зброю проти країн Заходу, дав задню, адже злякався, що окрім мільйонів невинних людей від цієї ж зброї загине і він сам.

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Про це політолог-публіцист Андрій Піонтковський розповів у своєму черговому інтерв'ю з Наталією Влащенком для "Україна 24".

За словами експерта, раніше Захід чітко уточнив свою концепцію ядерного стримування росії. Вони дали ясно зрозуміти путіну, що, якщо той все ж вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, відповіді довго чекати не доведеться. І під час такого розвитку подій загинуть не лише мільйони невинних громадян країни-агресора, яких кривавому лідеру зовсім не шкода, а і він сам.

Саме ці уточнення і перетворили російського президента "на жалюгідного сморчка під пледиком", — переконаний Піонтковський.

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"Він (путін — ред. редакцією) вибачається вже! Він перес*рав, вибачте мені, уже до останнього ступеня, коли зрозумів, що не 20 мільйонів уб'ють ядерним ударом у відповідь (Захід — ред. редакцією), а особисто його улюбленого в бункері. Він уже став після цього миротворцем", — підсумував політолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній глава МВС Арсен Аваков пояснив, чому росія все ж не наважиться на застосування ядерної зброї. Він переконаний, що західні спецслужби вже давно вирахували, в якому саме бункері ховається кривавий російський лідер, тож застосування ним зброї масового ураження може призвести не лише до світового резонансу, а й до його фактичної ліквідації.