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На Харківщині від окупантів звільнили ще чотири населених пункти: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ЗСУ Новина оновлена 10 травня 2022, 19:48
ЗСУ

Українські військові витісняють окупантів з сіл Харківщини з кожним днем все більше

Збройним силам України на 76-й день війни з російськими окупантами повернули контроль над чотирма населеними пунктами Харківської області.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що від загарбників вдалося звільнити Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

"В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", — йдеться у повідомленні.

Звільнені 10 травня населені пункти Харківщини
Звільнені 10 травня населені пункти Харківщини

Крім того, зазначається, що російська армія продовжує зазнавати втрат на території України. За межі українських земель через суттєві втрати вийшли підрозділи 138 окремої механізованої бригади російської армії. Відомо, що їх повернули у Бєлгород, після чого значна частина особового складу з числа контрактників написала рапорти на звільнення.

Нагадаємо, що крім Харківського напрямку, ЗСУ перейшли у контрнаступ ще й у Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на цей час перебувають близько 97 батальйонно-тактичних груп російської армії. Вони знаходяться у постійному русі, оскільки зазнають у боях значних втрат. Є дані також, що "нову кров" вже запросили й приватні військові кампанії.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Війна
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