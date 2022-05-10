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"Гаряче" всього в районі Сєверодонецька: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" Новина оновлена 10 травня 2022, 06:49
Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр"

росія атакує на сході і принишкла на півдні

Український Генштаб та Міноборони США незалежно один від одного повідомляють про деморалізованість російських солдатів, оскільки наступ росії у багатьох районах опинився в безвиході. У районі Запоріжжя россолдати не тільки пиячать, а й обстрілюють самі себе, щоб не потрапити до перших лав.

Дослідники The Institute for the Study of War цитують дані американського Міноборони та повідомляють, що у росії в Україні 97 батальйонно-тактичних груп. Вони перебувають у постійному русі, оскільки зазнають у боях значних втрат. Є дані також, що "нову кров" вже запросили й приватні військові кампанії.

Чому росії не виграти війну проти України?

Проте за 9 травня росіянам вдалося досягти невеликого просування на околицях Сєверодонецька. На схід і захід від Ізюму підтверджених операцій не було.

Карта бойових дій в Україні на 10 травня
Карта бойових дій в Україні на 10 травня

Схід України

Попри відсутність підтверджених наступів із боку Ізюму на захід і схід, росармія на цьому напрямку, ймовірно, накопичує сили і може відновити наступ найближчими днями. Очікується, що основною буде атака на схід, на Слов’янськ. Атаки артилерією і землею тривають.

Якщо порівнювати карти боїв із попереднім днем, то територія, ймовірно зайнята російськими військами, трохи збільшилася з боку лінії Япіль-Рубіжне у бік Сєвєродонецька. Повідомляється про захоплення селища Нижнього та спробу взяти під контроль Тошківку (25 км до Сєвєродонецька). У районах Рубіжного, Воєводівки, Білогорівки тривають бої. На захід від Сєвєродонецька позиції українських військових під вогнем, ймовірна мета росіян — оточити Сєвєродонецьк та Рубіжне із заходу.

Карта бойових дій на ранок 8 та 9 травня — порівняння
Карта бойових дій на ранок 8 та 9 травня — порівняння

Харків

Попри успішні контрнаступальні дії на харківському напрямку, місто все ще не в безпеці — у Міноборони США вважають, що росвійська спробують оточити його з півночі та сходу. Для того, щоб посилити напрямок, у росії стягнули до Білгорода 19 БТГ, — повідомляє Генштаб ЗСУ. За останній тиждень окупантів відсунули майже на 48 км на схід.

Карта бойових дій у Харківській області на 10 травня
Карта бойових дій у Харківській області на 10 травня

Маріуполь

Штурм "Азовсталі" продовжується. Підірваний міст у північній частині підприємства, це вказує на просування росії на цьому напрямку.

Карта боїв на "Азовсталі"
Карта боїв на "Азовсталі"

Південь України

Наступу росії не було, але обстріл триває. Імовірно сили рф в Запорізькій області перегруповуються, щоб підкріпитися відведеними від Маріуполя частинами. Є можливість посилення підрозділів на цьому напрямку після невдачі в Гуляйполі. Дослідники пов’язують паузу зі святкуванням 9 травня на окупованій території.

Карта бойових дій та окупації на півдні України
Карта бойових дій та окупації на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що експерти вважають, що зламати хід війни може зброя від союзників. Частину вже поставлено в Україну, а частина буде доступно за ленд-лізом — історичне рішення підписано 9 травня президентом США.

Теги:
#Війна #Карти
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