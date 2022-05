"Гаряче" всього в районі Сєверодонецька: свіжі карти боїв в Україні

росія атакує на сході і принишкла на півдні

Український Генштаб та Міноборони США незалежно один від одного повідомляють про деморалізованість російських солдатів, оскільки наступ росії у багатьох районах опинився в безвиході. У районі Запоріжжя россолдати не тільки пиячать, а й обстрілюють самі себе, щоб не потрапити до перших лав.

Дослідники The Institute for the Study of War цитують дані американського Міноборони та повідомляють, що у росії в Україні 97 батальйонно-тактичних груп. Вони перебувають у постійному русі, оскільки зазнають у боях значних втрат. Є дані також, що "нову кров" вже запросили й приватні військові кампанії.

Чому росії не виграти війну проти України?

Проте за 9 травня росіянам вдалося досягти невеликого просування на околицях Сєверодонецька. На схід і захід від Ізюму підтверджених операцій не було.

Карта бойових дій в Україні на 10 травня

Схід України

Попри відсутність підтверджених наступів із боку Ізюму на захід і схід, росармія на цьому напрямку, ймовірно, накопичує сили і може відновити наступ найближчими днями. Очікується, що основною буде атака на схід, на Слов’янськ. Атаки артилерією і землею тривають.

Якщо порівнювати карти боїв із попереднім днем, то територія, ймовірно зайнята російськими військами, трохи збільшилася з боку лінії Япіль-Рубіжне у бік Сєвєродонецька. Повідомляється про захоплення селища Нижнього та спробу взяти під контроль Тошківку (25 км до Сєвєродонецька). У районах Рубіжного, Воєводівки, Білогорівки тривають бої. На захід від Сєвєродонецька позиції українських військових під вогнем, ймовірна мета росіян — оточити Сєвєродонецьк та Рубіжне із заходу.

Карта бойових дій на ранок 8 та 9 травня — порівняння

Харків

Попри успішні контрнаступальні дії на харківському напрямку, місто все ще не в безпеці — у Міноборони США вважають, що росвійська спробують оточити його з півночі та сходу. Для того, щоб посилити напрямок, у росії стягнули до Білгорода 19 БТГ, — повідомляє Генштаб ЗСУ. За останній тиждень окупантів відсунули майже на 48 км на схід.

Карта бойових дій у Харківській області на 10 травня

Маріуполь

Штурм "Азовсталі" продовжується. Підірваний міст у північній частині підприємства, це вказує на просування росії на цьому напрямку.

Карта боїв на "Азовсталі"

Південь України

Наступу росії не було, але обстріл триває. Імовірно сили рф в Запорізькій області перегруповуються, щоб підкріпитися відведеними від Маріуполя частинами. Є можливість посилення підрозділів на цьому напрямку після невдачі в Гуляйполі. Дослідники пов’язують паузу зі святкуванням 9 травня на окупованій території.

Карта бойових дій та окупації на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що експерти вважають, що зламати хід війни може зброя від союзників. Частину вже поставлено в Україну, а частина буде доступно за ленд-лізом — історичне рішення підписано 9 травня президентом США.