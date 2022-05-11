Чи варто українцям чекати на ще одне вторгнення з боку Білорусі? Арестович дав відповідь

В Україні не бачать приводів для занепокоєння через навчання у Білорусі

У вівторок, 10 травня, влада Білорусі заявила про те, що для їхньої країни "існує загроза" і почала розгортати війська, у тому числі й сил швидкого реагування. Втім, вони небезпеки для України не становлять, а радше є плановими навчаннями.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним.

"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що якщо вже росіянам не вдалося зайти до Києва вперше, то вдруге точно буде провальним. За словами Арестовича, у лютому для штурму Києва були залучені елітні частини російської армії, то тепер на території Білорусі боєздатних російських підрозділів залишилося вкрай мало.

Також він наголосив, що там немає наступальних груп.

Як повідомлялося раніше, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради 10 травня похвалив ЗСУ за те, як ті змогли ефективно знищувати російські підрозділи, що перевершують за чисельністю.