Харківщину звільняють, але росія продовжує наступати: свіжі карти боїв в Україні

На півдні знову "гримить", а українські захисники мужньо тримають оборону на сході.

Російські війська відступають все далі і далі до російського кордону через контрнаступні дії української армії під Харковом. У перспективі вони можуть паралізувати фронт під Ізюмом, звідки росіяни також наступають на Донбас.

За даними дослідників The Institute for the Study of War, Сили оборони України у Харківській області могли просунутися на 10 кілометрів. При цьому російські сили стягуються від Ізюма на північ, щоб протистояти звільненню нашої країни і не дати відкинути окупантів до кордону.

На більш південній частині фронту на сході країни ворог намагається вийти на територіальні межі областей.

Карта бойових дій в Україні на 11 травня

Схід України

З Ізюму росіяни наступу не проводили — вони перегруповуються, поповнюють запаси, ведуть розвідку для наступу на Лиман та Слов’янськ.

На лінії зіткнення у Донецькій та Луганських областях йдуть запеклі бої. Росія вже поспішає заявити про вихід до адмінкордону між регіонами. Навколо Сєверодонецька на заході, півдні та півночі триває битва з окупантами у Воєводівці, Тошківці, Рубіжному, Лисичанську, Оріховому, Горському, Білогорівці. Українські захисники пошкодили понтонний міст росії через Сіверський донець, що дозволить нашим тримати лінію оборони та порушити плани щодо оточення міста. У Донецькій області в районі Олександрівки та Шандриголового продовжуються атаки окупантів.

Карти бойових дій на сході України на 11 травня

Харків

Офіційно підтверджено, що російські війська відкинули ще з кількох населених пунктів на околицях міста. Звільняють території на північ від Старого Салтова. Є дані про просування у бік Волчанська до 10 км, але незалежно підтвердити поки що не вдалося.

Росвійська з Борової та Богуславки просуваються до Куп’янська, є ймовірність, що вони намагатимуться посилити своє угруповання у цьому районі.

Карта бойових дій у Харківській області на 11 травня

Маріуполь

Окупанти продовжують обстрілювати з повітря та артилерією українські позиції на заводі "Азовсталь", штурмують по землі — будівля заводу горить, українські захисники живуть у підвалі. Тим часом ворог збирає металургів, що вижили, намагаючись змусити запустити металургійний комбінат імені Ілліча для виробництва військової техніки для росії.

"Азовсталь" на карті Маріуполя

Південь України

На лінії фронту на півдні сталося бойове зіткнення на кордоні Херсонщини та Миколаївщини, але жодна сторона не змінила позиції на карті. Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську області.

Карта бойових дій на півдні України

Тим часом зростає напруга на півночі країни – у Білорусі розпочався другий етап військових навчань. У зв’язку з цим знову заговорили про ризик виступу Білорусі на боці росії у війні проти України.

