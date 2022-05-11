Скільки українська економіка втратила через війну: у Зеленського назвали величезну суму

росія вже завдала Україні прямої шкоди на суму понад 650 мільярдів доларів

Україна зможе у стислий термін відновити зруйновану російським вторгненням економіку, а допоможуть з цим підтримка міжнародної спільноти та заморожені російські активи.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі марафону єдиних українських новин.

Зокрема, він зазначив, що безмитна торгівля практично з усім світом стане одним із ключових факторів відновлення економіки нашої країни. Також Устенко додав, що Київ отримає заморожені російські активи та зазначив, що майже 300 мільярдів доларів таких уже належать Україні, а зараз триває юридична підготовка для їхнього спрямування.

Крім них, каже чиновник, є ще близько 150 мільярдів доларів російської номенклатури, які мають бути передані Україні.

Устенко повідомив, що всього з початку війни Україні було завдано прямих збитків у розмірі 650 мільярдів доларів, а якщо вважати і непрямою, то загальна сума взагалі перевалить за 1 трильйон.

"Все це буде оплачено росією", — сказав він.

За його словами, якщо цих коштів не вистачить, то існують механізми, які дозволять стягувати компенсацію з Росії протягом наступних десятиліть.

Як повідомлялося раніше, у Європейському союзі вже почали шукати юридичні можливості використати заморожені санкціями російські активи для подальшого відновлення зруйнованої війною економіки України.

Крім того, активи росії та її резидентів у нашій країні будуть передані до управління "Національного фонду інвестицій України".