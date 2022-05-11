Сколько украинская экономика потеряла из-за войны: у Зеленского назвали огромную сумму

россия уже нанесла Украине прямого ущерба на сумму в более 650 миллиардов долларов

Украина сможет в сжатые сроки восстановить разрушенную российским вторжением экономику, а помогут с этим поддержка международного сообщества и замороженные российские активы.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире марафона единых украинских новостей.

В частности, он отметил, что беспошлинная торговля практически со всем миром станет одним из ключевых факторов восстановления экономики нашей страны. Также Устенко добавил, что Киев получит замороженные российские активы и отметил, что почти 300 миллиардов долларов таковых уже принадлежат Украине, а сейчас идет юридическая подготовка для их направления.

Кроме них, говорит чиновник, есть еще около 150 миллиардов долларов российской номенклатуры, которые должны быть переданы Украине.

Устенко сообщил, что всего с начала войны Украине был нанесен прямой ущерб в размере 650 миллиардов долларов, а если считать и непрямой, то общая сумма и вовсе перевалит за 1 триллион.

"Все это будет оплачено россией", — сказал он.

По его словам, если этих средств не хватит, то существуют механизмы, которые позволят стягивать компенсацию с россии на протяжении следующих десятилетий.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе уже начали искать юридические возможности использовать замороженные санкциями российские активы для дальнейшего восстановления разрушенной войной экономики Украины

Кроме того, активы россии и ее резидентов в нашей стране будут переданы в управление "Национального фонда инвестиций Украины".