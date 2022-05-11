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Переговори Зеленського та путіна: озвучено несподіване ім’я можливого посередника

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Меркель добре тримала баланс між Україною та рф, будучи на посаді Новина оновлена 11 травня 2022, 14:24
Меркель добре тримала баланс між Україною та рф, будучи на посаді

Сама Меркель подібних бажань не висловлювала

Чудовою кандидатурою для посередництва в особистих переговорах українського президента Володимира Зеленського і кривавого диктатора Росії володимира Путіна могла б стати Ангела Меркель. Ексканцлерка Німеччини хоч і відійшла від справ, але раніше добре знаходила спільну мову з Москвою, що справді допомогло б Україні у цій війні.

Така пропозиція прозвучала від українського посла у Німеччині Андрія Мельника в інтерв’ю газеті Merkur.de.

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Мельник каже, що цілком міг би уявити такий розвиток подій. Однак тут же шкодує з приводу того, що подібний сценарій навряд чи реалізується. На це є кілька причин.

По-перше, за її словами, вона зав’язала з політикою, пішовши на законний відпочинок. По-друге, в Європі вона добре відома як одна з політиків, які формували "миротворчу політику" щодо володимира путіна та росії в цілому.

За словами Андрія Мельника, зараз Ангелі Меркель явно не до вподоби повертатися до активної політики.

"Однак, якщо вона відчуває, що може допомогти нам покласти край цій диявольській війні, вона, звичайно, дуже вітається, — наголосив дипломат. — Тим більше, що вона підтримує дуже довірчі стосунки з Путіним протягом десятиліть".

Такий поворот подій дуже цікавий, адже раніше ім’я Меркель у контексті війни в Україні практично не спливало. Тим більше — як потенційного переговорника.

Раніше про бажання регулювати діалог між Україною та Росією висловлював президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, частина ізраїльських політиків, а також угорська влада.

Меркель же була запрошена Володимиром Зеленським до Бучі — щоб на свої очі побачити, до чого привела її миротворча політика щодо Росії протягом десятиліть.

Теги:
#Україна #Німеччина #Ангела Меркель #Росія #Переговори #Посол #Андрій Мельник
Меркель добре тримала баланс між Україною та рф, будучи на посаді
Політика
Переговори Зеленського та путіна: озвучено несподіване ім’я можливого посередника
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Меркель добре тримала баланс між Україною та рф, будучи на посаді
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