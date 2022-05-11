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Колаборанти в Херсоні заявили: звернуться до путіна з проханням приєднати до рф

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Опір мирних жителів колаборанти ігнорують Новина оновлена 11 травня 2022, 13:12
Опір мирних жителів колаборанти ігнорують

Повзуча окупація півдня України продовжується

У середу, 11 травня, стало відомо, що на Херсонщині колаборанти та зрадники батьківщини готують звернення до кривавого диктатора володимира путіна. Головним меседжем їх заяви має стати прохання включення області до складу росії.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на самопроголошену "владу" регіону.

Чому росії не виграти війну проти України?

Інформація про підготовку прохання прозвучала від невинаного "очільника" встановленої російськими солдатами "військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова.

Відомо, що колаборант наголосив — референдум не проводитимуть. Причиною такого рішення Стремоусов називає ставлення світової спільноти до подій у Криму 2014 року — начебто "законне волевиявлення" місцевих жителів так і не визнали.

"Це буде один єдиний указ на підставі звернення "керівництва" Херсонської області до президента росії володимира володимировича путіна. Буде прохання ввести Херсонську область до складу російської федерації як повноцінного суб’єкта", — цитують російські пропагандистські медіа заяву зрадника України.

На додаток до цього від колаборанта прозвучало твердження, мовляв, росію у світі вирішили не сприймати як повноцінний суб’єкт суспільства. Саме тому, вважає Стремоусов, на думку Заходу можна не звертати увагу.

Нагадаємо, що раніше поставлені російськими солдатами "влада" Херсонщини заявляла, що повернення області під контроль України абсолютно неможливе.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Херсон #Війна #Колаборанти
Опір мирних жителів колаборанти ігнорують
В регіонах
Колаборанти в Херсоні заявили: звернуться до путіна з проханням приєднати до рф
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Опір мирних жителів колаборанти ігнорують
Колаборанти в Херсоні заявили: звернуться до путіна з проханням приєднати до рф
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