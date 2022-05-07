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Росіяни насильно "пристібають" Херсон і намагаються закріпитися там: що відомо про ситуацію

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Херсонці від початку чітко позначили свою позицію Новина оновлена 07 травня 2022, 12:54
Херсонці від початку чітко позначили свою позицію

Колаборанти намагаються максимально догодити російській владі

Херсон, який знаходиться в тимчасовій російській окупації, намагаються все більше "відрізати" від України. Спочатку для цього використали відключення українських мобільних операторів, тепер — пробують "тиснути силою", збільшуючи кількість військових патрулів у місті та його околицях.

Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ у суботу, 7 травня.

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Розвідка доповіла, що росіяни також звели більше блокпостів на херсонських вулицях. Звичайно, зростає і можливість перевірки документів у місцевих жителів. На додаток до цього є серйозна загроза тим мешканцям міста, які продовжують висловлювати проукраїнські погляди.

Натомість колаборанти, котрі "підспівують" російським окупантам, працюють на картинку для російського телебачення. За словами зрадника Кирила Стремоусова, який оголосив себе "главою нової адміністрації" Херсонщини, регіон хоче стати одним із суб’єктів російської федерації.

"Ми маємо намір жити у складі російської федерації і нагадуватимемо за темпами розвитку щось близьке до Криму, — заявив він. — Ніхто ні до чого не примушуватиме, але споконвіку російські землі повинні повернутися у своє історичне русло культури та цінностей".

Також Стремоусов офіційно визнав, що вже розпочав пряму співпрацю з росією.

Цікаво, що напередодні від одного з путінських сенаторів, які приїжджали в Херсон, прозвучало вельми самовпевнене твердження про те, що росія начебто "зайшла сюди назавжди".

Також "Телеграф" повідомляв, що окупанти планують ймовірне відключення соцмереж Facebook та Instagram для жителів Херсонської області.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Війна #Окупація
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