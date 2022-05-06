путінський сенатор заявив у Херсоні, що "росія тут назавжди"

За його словами офіційний статус області в подальшому нібито визначатимуть жителі

Секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак приїхав у тимчасово окупований Херсон і заявив, що "росія прийшла до регіону назавжди".

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Про це він сказав, спілкуючись із представниками ЗМІ, — повідомляють "риа новости".

"Хотів ще раз, звертаючись до жителів Херсонської області, сказати, що росія тут назавжди. У цьому не повинно бути жодних сумнівів. Жодного повернення в минуле не буде. Ми житимемо разом, розвиватимемо цю багату область, багату історичною спадщиною, багату своїми людьми, які тут проживають", — розповів своє бачення подальшої долі окупованої області турчак.

Окрім того, він порадив не "забігати вперед" із питаннями щодо офіційного статусу тимчасово окупованого регіону, наголосивши, що його нібито "у будь-якому разі визначатимуть жителі".

Наостанок турчак додав, що наразі першочерговим завданням так званої "нової влади" є надання допомогу населенню та забезпечення "нормальної підготовки до зими".

"росія тут назавжди" - заява Турчака опублікована прокремлівськими змі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 61-день війни в Україні окупаційні війська захопили приміщення Херсонської міської ради, після чого зняли з адміністративної будівлі український прапор та повісили кривавий російський триколор.