Рус

путінський сенатор заявив у Херсоні, що "росія тут назавжди"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
андрій турчак повідав росЗМІ про "світле" майбутнє Херсонщини Новина оновлена 06 травня 2022, 18:43
андрій турчак повідав росЗМІ про "світле" майбутнє Херсонщини

За його словами офіційний статус області в подальшому нібито визначатимуть жителі

Секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак приїхав у тимчасово окупований Херсон і заявив, що "росія прийшла до регіону назавжди".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Про це він сказав, спілкуючись із представниками ЗМІ, — повідомляють "риа новости".

"Хотів ще раз, звертаючись до жителів Херсонської області, сказати, що росія тут назавжди. У цьому не повинно бути жодних сумнівів. Жодного повернення в минуле не буде. Ми житимемо разом, розвиватимемо цю багату область, багату історичною спадщиною, багату своїми людьми, які тут проживають", — розповів своє бачення подальшої долі окупованої області турчак.

Окрім того, він порадив не "забігати вперед" із питаннями щодо офіційного статусу тимчасово окупованого регіону, наголосивши, що його нібито "у будь-якому разі визначатимуть жителі".

Наостанок турчак додав, що наразі першочерговим завданням так званої "нової влади" є надання допомогу населенню та забезпечення "нормальної підготовки до зими".

"росія тут назавжди" - заява Турчака опублікована прокремлівськими змі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 61-день війни в Україні окупаційні війська захопили приміщення Херсонської міської ради, після чого зняли з адміністративної будівлі український прапор та повісили кривавий російський триколор.

Теги:
#Росія #Херсон #Війна #Сенатор
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну
Україна
Україна може повністю припинити переговори: Зеленський поставив умову росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський поставив ще один ультиматум путіну
Україна може повністю припинити переговори: Зеленський поставив умову росії
Дата публікації
Категорія
День перемоги у Парижі
Франція знайшла спосіб жорстко "вколоти" росію до Дня Перемоги
Дата публікації
Категорія
Чи наважиться путін оголосити Україні війну 9 травня і чи завдасть ядерного удару? Прогноз
Чи наважиться путін оголосити Україні війну 9 травня і чи завдасть ядерного удару? Прогноз
Дата публікації
Категорія
Зараз корабель горить посеред моря
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних