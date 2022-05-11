Озвучено втрати Нацгвардії України з початку вторгнення
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Понад півтисячі військовослужбовців Національної гвардії України загинули під час війни з рф.
Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточій під час брифінгу, повідомляє Суспільне.
Повідомляється, що зараз загинув 501 нацгвардієць.
"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарні — 1697 військовослужбовців, безповоротні — 501 військовослужбовці", — сказав він.
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