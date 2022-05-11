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Озвучено втрати Нацгвардії України з початку вторгнення

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Український воїн у Рубіжному, травень 2022 року Новина оновлена 11 травня 2022, 18:05
Український воїн у Рубіжному, травень 2022 року

Понад півтисячі військовослужбовців Національної гвардії України загинули під час війни з рф.

Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточій під час брифінгу, повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що зараз загинув 501 нацгвардієць.

"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарні — 1697 військовослужбовців, безповоротні — 501 військовослужбовці", — сказав він.

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#Україна #Росія
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