росія не відмовилася від планів на Київ та нові області України: стали відомі подробиці
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Російські окупанти не відмовилися від планів захопити столицю України — Київ. Ба більше, росія мріє створити там нове державне утворення та включити його до свого складу.
Таку думку у середу, 11 травня, під час брифінгу озвучив начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
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