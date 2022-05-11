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росія не відмовилася від планів на Київ та нові області України: стали відомі подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російська армія Новина оновлена 11 травня 2022, 18:10
Російська армія

Російські окупанти не відмовилися від планів захопити столицю України — Київ. Ба більше, росія мріє створити там нове державне утворення та включити його до свого складу.

Таку думку у середу, 11 травня, під час брифінгу озвучив начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Наступ #Армія РФ
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