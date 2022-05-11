Арестович відповів, чи росіяни можуть знову напасти на Київ

За словами військового експерта, у армії Росії не збігаються плани та можливості

Київ, який, на думку місцевої влади, все ще залишається метою окупантів, поступово повертається до майже стандартного ритму життя. На думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, росіяни, як і раніше, обговорюють плани щодо ймовірного захоплення столиці. Втім, реального варіанта для проведення подібної операції у ворога немає.

Про це військовий експерт заявив в ефірі програми Марка Фейгіна в ніч проти 11 травня, передає "Телеграф".

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Арестович наголошує, що завжди потрібно розуміти різницю між планами та можливостями їх реалізації. Останнього у росіян точно немає.

"Якщо вони ці кілька тисяч чи десятків тисяч накопичених кинуть під Київ знову, це буде махровим самогубством, — каже радник керівника ОП. — Я думаю, на це не піде навіть російське командування, бо це буде потрійна дурість".

При цьому він наголошує, що це не заважає росіянам і далі обговорювати подібні плани. На думку Арестовича, концепція таких варіантів постійно знаходиться на столі у військового керівництва. Але ні живої сили, ні техніки для взяття української столиці окупанти вже не мають.

Втім, у Києві все одно "готуються" до можливої зустрічі з російськими загарбниками. Так, наприклад, на одній із площ міста встановили тимчасову інсталяцію із зображенням путіна. Один із сучасних скульпторів створив пам’ятник кривавому диктатору з пістолетом у роті, натякаючи політику на необхідність самоусунутись.

Також у столиці готуються висадити клумбу, яка за підсумком повторить найвідомішу марку "Укрпошти" із посланим за маршрутом російським військовим кораблем.