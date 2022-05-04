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"Можна зробити селфі": у Києві з’явиться клумба у вигляді поштової марки з "російським військовим кораблем"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Можна зробити селфі": у Києві з’явиться клумба у вигляді поштової марки з "російським військовим кораблем" Новина оновлена 04 травня 2022, 22:05

У мешканців столиці з’явиться ще одна визначна пам’ятка

У Києві з’явиться велика клумба у вигляді відомої поштової марки "російський військовий корабель, йди…", на тлі якої зможе сфотографуватися кожен охочий.

Про це повідомила пресслужба КП "Київзеленбуд" у Фейсбуку.

"Якщо не встигли купити бажану марку, буде можливість зробити пам’ятне селфі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна марка з квітів розташовуватиметься на транспортній розв’язці біля станції метро Лівобережна.

Її розміри за попередніми оцінками становитимуть 13,8 на 4,5 метри.

Також там повідомили, що роботи з висаджування квітів уже розпочалися.

Як повідомлялося раніше, продаж марок з військовим кораблем стартував 12 квітня, а вже через кілька днів "Укрпошта" ввела обмеження на її продаж через величезні черги з охочих її купити. Після небувалого успіху реалізації було вирішено випустити другу марку цієї серії.

Не обійшлося і без скандалів, так відомий український "фотошопер" і пародист Богдан Процишин після виходу другої версії марки заявив, що як новий дизайн було без дозволу використано його роботу. Втім, автор початкового дизайну вирішив заперечити це.

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#Україна #Київ #Марка
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