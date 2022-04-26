Історія з плагіатом марки "російський корабель іди..." здобула продовження: не можуть знайти автора

Поштова марка із сюжетом про "російський військовий корабель" потрапила у скандал — не можуть знайти автора популярного малюнка.

Після небувалого успіху реалізації поштової марки із сюжетом про "російський військовий корабель", "Укрпошта" вирішила випустити другу марку цієї серії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував вихід марки "Російський військовий корабель. ВСЕ" або "Russian Warship… DONE" і 23 квітня розмістив на своїй сторінці у Facebook ескізи малюнків.

Проте компанія потрапила у скандал — гендиректора Ігоря Смілянського звинуватили у плагіаті.

Відомий блогер та політичний пародист Богдан Процишин заявив, що ідею із сюжетом для другої марки "Укрпошта" "позичила" у нього. Процишин послався на свою публікацію ще за 15 квітня, де на картинці вже немає "російського військового корабля".

"Igor Smelyansky, гадаю, у нас з’явилася тема для обговорення ", — підписав свою публікацію Процишин. Також розмістив два скріни з датами, що свідчить про те, що він розмістив свій малюнок раніше.

Проте, на цьому історія не закінчується — автор першої марки "Російський військовий корабель, йди на**й!" український художник Борис Грох заявив про свої права. Саме його малюнок переміг у голосуванні, за нього проголосували 1700 людей. Після чого випустили марку і вона стала такою популярною.

Друга марка, яка нібито належить Богдану Процишину, відрізняється від першої лише відсутністю корабля, що потонув.

"Вперше бачу, щоб хтось замазав шматочок моєї роботи заявляв про права власності на неї", — прокоментував Борис Грох публікацію Процишина.

У мережі розгорівся черговий скандал: одні звинувачують Процишина у плагіаті, інші — Смілянського у корупції та порушенні авторського права:

"У Богдана Процишина авторський договір з Богданом Горнохом на використання його персонажа? Якщо немає такого договору, то Процишин може мати великі неприємності за порушення авторських прав".

"Укрпошта" випустила власний "біткоїн" у вигляді марки, обмеженим тиражем спеціально для створення спекулятивного ажіотажу"

"Ви є автором цього малюнку? Ви Boris Groh??? А затерти задній фон, обрізати і зробити корекцію кольору я навіть зі своєю музичною освітою вмію) Якщо ви не автор то до чого ці всі обговорення і звинувачення? Ви є автором цього малюнку? Ви Boris Groh??? А затерти задній фон, обрізати і зробити корекцію кольору я навіть зі своєю музичною освітою вмію)"

"Якщо ви не автор то до чого ці всі обговорення і звинувачення?"

"Коли вже цього клоуна Смілянського виженуть??? Він ганьбить не лише Укрпошту, а й усю Україну!"

Зазначимо, що марки "Російський військовий корабель…" стали настільки популярними, що їх практично неможливо купити безпосередньо, чим і користуються скуповувачі марок. Марки продають у мережі із величезними націнками як на територію України, так і за кордоном.

Укрпошта планує випустити нові серії марок. На нових марках може з’явитися пес Патрон, який допомагає українським військовим шукати міни та снаряди, що не розірвалися.