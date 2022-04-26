История с плагиатом марки "русский корабль иди..." получила продолжение: не могут найти автора

Почтовой марка с сюжетом о "русском военном корабле" попала в скандал — не могут найти автора популярного рисунка.

После небывалого успеха реализации почтовой марки с сюжетом о "русском военном корабле", "Укрпочта" решила выпустить вторую марку этой серии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выход марки "Русский военный корабль.. ВСЁ" или "Russian Warship… DONE" и 23 апреля разместил на своей странице в Facebook эскизы рисунков.

Однако компания попала в скандал — гендиректора Игоря Смилянского обвинили в плагиате.

Известный блоггер и политический пародист Богдан Процишин заявил, что идею с сюжетом для второй марки "Укрпочта" "одолжила" у него. Процишин сослался на свою публикацию еще за 15 апреля, где действительно на картинке уже нет "русского военного корабля".

"Igor Smelyansky, думаю, у нас появилась тема для обсуждения", — подписал свою публикацию Процишин. Также разместил два скрины с датами, что свидетельствует о том, что он разместил свой рисунок раньше.

Однако, на этом история не заканчивается — автор первой марки "Русский военный корабль, иди на**й!" украинский художник Борис Грох заявил о своих правах. Именно его рисунок победил в голосовании, за него проголосовали 1700 человек. После чего выпустили марку и она стала такой популярной.

Вторая марка, которая якобы принадлежит Богдану Процишину, отличается от первой только отсутствием корабля, который утонул.

"Впервые вижу, чтобы кто-то замазав кусочек моей работы заявлял о правах собственности на нее", — прокомментировал Борис Грох публикацию Процишина.

В сети разгорелся очередной скандал: одни обвиняют Процишина в плагиате, другие — Смилянского в коррупции и нарушении авторского права:

"У Богдана Процишина авторский договор с Богданом Горнох на использование его персонажа? Если нет такого договора, то Процишин может попасть на большие неприятности за нарушение авторских прав".

"Укрпочта" выпустила собственный "биткоин" в виде марки, ограниченным тиражом специально для создания спекулятивного ажиотажа"

"Вы являетесь автором этого рисунка? Вы Boris Groh??? А затереть задний фон, обрезать и сделать цветокоррекцию я даже со своим музыкальным образованием умею) Если вы не автор, то к чему все эти обсуждения и обвинения?"

"Когда уж этого клоуна Смелянского выгонят??? Он позорит не только Укрпочту, но и всю Украину!"

Отметим, что марки "Русский военный корабль…" стали так популярны, что их практически невозможно купить напрямую, чем и пользуются перекупщики. Марки продают в сети с огромными наценками как на территорию Украины, так и за границу.

"Укрпочта" планирует выпустить новые серии марок. На новых марках может появиться пес Патрон, который помогает украинским военным искать мины и неразорвавшиеся снаряды.