Цены заоблачные: перекупщики активно наживаются на украинских марках с кораблем

Некоторые просят уже десятки тысяч гривен

Русский военный корабль, который украинские защитники послали по известному направлению на острове Змеиный в начале вторжения рф в Украину, а после и вовсе утопили, — стал ярким символом национального сопротивления украинцев агрессору. Потому и марки "Укрпочты" с ним стали так популярны, что их практически невозможно купить напрямую, чем и пользуются перекупщики.

Марки продают в сети с огромными наценками как на территорию Украины, так и за границу.

На одной из популярнейших в Украине площадок публикации объявлений OLX марки с кораблем продают по цене от 1 до 10 тысяч гривен, однако такие объявления быстро пропадают, — возможно, администрация блокирует их.

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Скриншот объявлений с ОЛХ

Марки продают и на другой популярной площадке Prom.ua, — там цены достигают даже 20 тысяч гривен.

Скриншот объявлений с Prom.ua

Много объявлений о продаже марки "russian warship go f*ck yourself" и на одной из самых известных заграничных площадок eBay, — там их продают по цене от $20 до $538 долларов (600-16000 гривен).

Скриншот объявлений с eBay

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрпочта" анонсировала выпуск еще одной марки с русским военным кораблем, поскольку первая партия заканчивается, а желающих купить себе такой сувенир на память не убавляется.