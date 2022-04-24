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Укрпошта може випустити нову патріотичну марку: тепер із героєм соцмереж

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Патрон може з’явитись на марках Укрпошти Новина оновлена 24 квітня 2022, 20:41
Патрон може з’явитись на марках Укрпошти

В "Укрпошті" поділилися планами на нову продукцію

Після завершення випуску культової поштової марки "Укрпошти" із зображенням того самого "російського військового корабля" компанія проведе голосування, щоб визначити дизайн для нової продукції. Зокрема, на нових марках може з’явитися пес Патрон, який допомагає українським військовим шукати міни та снаряди, що не розірвалися.

Про це розповів глава компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes.

"Я знаю, що люди чекають на нову марку. Ми демократична країна і демократична компанія", — сказав він і додав, що наступного тижня компанія запустить голосування для визначення малюнка для майбутнього продукту.

Він зазначив, що ідей для майбутніх марок насправді багато, серед них і пес Патрон та малюнки на честь ЗСУ чи волонтерів, та малюнок "Доброго вечора, ми з України".

"Насправді є багато тем, які заслуговують на те, щоб з’явиться на марках "Укрпошти". Яку виберуть, таку і випустимо", — сказав Смілянський.

Крім того, він додав, що малюнок із кораблем з’явиться і на іншій продукції компанії. У тому числі незабаром з’являться у продажу светри та майки, а також можливо магніти.

Як відомо, пес Патрон здобув популярність далеко за межами України після початку військового вторгнення росії. Він разом із саперами ДСНС Чернігівської області допоміг знайти близько 90 вибухових пристроїв, які залишили окупанти після відступу.

Він також має свій профіль в Інстаграм, на який вже підписано понад 85 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, після того, як багато людей захотіли купити марку "російський військовий корабель іди…" в Укрпошті повідомили, що не друкуватимуть ще один тираж, а натомість вирішили надрукувати марку зі схожим малюнком.

Втім, відомий український "фотошопер" і пародист Богдан Процишин після цього заявив, що як новий дизайн було без дозволу використано його роботу.

Теги:
#Україна #Собаки #Укрпошта #Марка #Ігор Смілянський
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