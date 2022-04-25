Ціни надхмарні: перекупники активно наживаються на українських марках із кораблем

Дехто просить уже десятки тисяч гривень

Російський воєнний корабель, який українські захисники послали за відомим напрямом на острові Зміїний на початку вторгнення Росії в Україну, а потім взагалі втопили, став яскравим символом національного спротиву українців агресору. Тому й марки "Укрпошти" з ним стали такими популярними, що їх практично неможливо купити безпосередньо, чим і користуються перекупники.

Марки продають у мережі із величезними націнками як на територію України, так і за кордон.

На одному з найпопулярніших в Україні майданчиків публікації оголошень OLX марки з кораблем продають за ціною від 1 до 10 тисяч гривень, однак такі оголошення швидко зникають, можливо, адміністрація блокує їх.

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Скріншот оголошень з ОЛХ

Марки продають і на іншому популярному майданчику Prom.ua — там ціни досягають навіть 20 тисяч гривень.

Скріншот оголошень з Prom.ua

Багато оголошень про продаж марки "russian warship go f*ck yourself" і на одному з найвідоміших закордонних майданчиків eBay — там їх продають за ціною від $20 до $538 доларів (600-16000 гривень).

Скріншот оголошень з eBay

Як повідомляв "Телеграф", раніше "Укрпошта" анонсувала випуск ще однієї марки з російським військовим кораблем, оскільки перша партія закінчується, а бажаючих купити собі такий сувенір на згадку не зменшується.