Ціни надхмарні: перекупники активно наживаються на українських марках із кораблем
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Дехто просить уже десятки тисяч гривень
Російський воєнний корабель, який українські захисники послали за відомим напрямом на острові Зміїний на початку вторгнення Росії в Україну, а потім взагалі втопили, став яскравим символом національного спротиву українців агресору. Тому й марки "Укрпошти" з ним стали такими популярними, що їх практично неможливо купити безпосередньо, чим і користуються перекупники.
Марки продають у мережі із величезними націнками як на територію України, так і за кордон.
На одному з найпопулярніших в Україні майданчиків публікації оголошень OLX марки з кораблем продають за ціною від 1 до 10 тисяч гривень, однак такі оголошення швидко зникають, можливо, адміністрація блокує їх.
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Марки продають і на іншому популярному майданчику Prom.ua — там ціни досягають навіть 20 тисяч гривень.
Багато оголошень про продаж марки "russian warship go f*ck yourself" і на одному з найвідоміших закордонних майданчиків eBay — там їх продають за ціною від $20 до $538 доларів (600-16000 гривень).
Як повідомляв "Телеграф", раніше "Укрпошта" анонсувала випуск ще однієї марки з російським військовим кораблем, оскільки перша партія закінчується, а бажаючих купити собі такий сувенір на згадку не зменшується.
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