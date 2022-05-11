У путіна відповіли щодо приєднання Херсонщини до росії, а у Зеленського "відправили" окупантів до космосу
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У Кремлі натякнули на "законність" приєднання
У тимчасово окупованому Херсоні колаборанти озвучили ініціативу приєднатися до складу росії, на що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що все має відбутися "легітимно, як це було з Кримом". В Офісі українського президента відповіли, що херсонські "гауляйтери" можуть просити тільки про помилування після вироку суду.
Слова Пєскова процитувало пропагандистське видання "РИА Новости".
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"Безумовно, бути чи не бути такому зверненню, мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", — заявив прессекретар путіна.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк різко висловився як стосовно намірів колаборантів у Херсоні, так і стосовно реакції Кремля. Він зазначив, що Херсон точно буде звільненим від окупантів, а зрадників України політик відправив у "космос".
"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", — написав Подоляк у власному Twitter-акаунті.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що проведення так званих "референдумів" на окупованій території не планується, але "повернення Херсонської області Україні не буде".
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