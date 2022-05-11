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Не вразило: у Пентагоні оцінили хвалену російську зброю

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни запускали по Україні ультразвукові ракети Х-22 виробництва СРСР Новина оновлена 11 травня 2022, 21:52
Росіяни запускали по Україні ультразвукові ракети Х-22 виробництва СРСР

У США впевнені, що застосування цих ракет росіянами не вплине на перебіг бойових дій

Військове керівництво США вважає, що використання росіянами надзвукових ракет Х-22 для враження цілей в Україні не зіграє суттєвої ролі у перебігу війни.

Як передає CNN, про це заявив американський генерал Марк Міллі, який обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США.

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За його словами, росіяни станом на вівторок, 10 травня, запустили по Україні від 10 до 12 гіперзвукових ракет — мова про використання шеститонних надзвукових крилатих протикорабельних ракет Х-22, які виготовлялися ще у Радянському Союзі.

За словами генерала, це був перший випадок застосування гіперзвукової зброї в бою, через що було проаналізовано кожен гіперзвуковий удар.

"Якщо не зважати на швидкісні характеристики цієї зброї, (а розглядати – ред.) в контексті враження цілей, то ми не бачимо, щоби використання росіянами тієї невеликої кількості надзвукових ракет мало якусь вирішальну чи суттєву роль у перебігу війни", — заявив Марк Міллі.

З такою думкою погодився голова Петагону Ллойд Остін, зазначивши, що кривавий диктатор володимир путін таким чином прагне показати нібито росія має перевагу в озброєнні перед іншими країнами світу.

При цьому, на думку міністра оборони США, навряд чи путін готовий піти на використання ядерних боєзарядів.

Нагадаємо, що США вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць М-777 разом із боєкомплектом. Водночас у Пентагоні зазначили, що найближчим часом наша країна отримає і перший із 11 вертольотів Мі-17.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потрібні українські військові.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Ракети #Пентагон
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