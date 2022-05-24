Чемпіон світу загинув у бою з окупантами

У чемпіона залишилася дружина та син

У вівторок, 24 травня, на 90-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про смерть чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна на фронті.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту у Facebook.

За інформацією джерела, спортсмен був бійцем окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Боєць-чемпіон загинув у ніч на 7 квітня, захищаючи Маріуполь.

Олексій був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай" (тайський бокс). З 9 років займався боксом, а у 21-річному віці перейшов у тайський бокс. Після початку війни на Донбасі Янін вступив до лав ЗСУ, а після строкової служби захищав батьківщину у складі "Азова". У Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

"Висловлюємо глибокі співчуття сім’ї та друзям. Герої не вмирають", — написали в Міністерстві.

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Нагадаємо, на війні з росією загинув відомий боксер із Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що під час оборони Азовсталі загинув боксер із Києва. А в Маріуполі не стало місцевої легенди боксу.