Війна — день 90: три місяці Україна за допомогою десятків країн світу відбиває російську навалу

Оперативно про головне 24 травня

Україна чинить опір невмотивованому широкомасштабному вторгненню росії 90 днів. Рівно три місяці тому російський диктатор володимир путін, назвавши вторгнення і бомбардування мирних жителів України "спеціальною військовою операцією", назавжди змінив життя мільйонів українців. З того часу російські військові злочинці випустили по Україні тисячі ракет, сотні тисяч бомб та снарядів. Кількість зґвалтованих, замордованих та вбитих росіянами українців поки що не піддається обчисленню, адже не всі тіла жертв окупантів на вже звільнених територіях знайшли та ідентифікували, а про те, що діється на ще окупованих росією територіях, ще тільки доведеться дізнатися. Українським воїнам вдалося вибити окупантів з півночі та частково зі сходу України, проте путін та його війська не припиняють спроб захопити, розграбувати та зруйнувати все нові та нові українські міста і ось уже кілька тижнів із запеклістю штурмують оборонні рубежі українців на Донбасі. Українці ж дають агресорам гідну відповідь, знищуючи техніку та живу силу росіян у кількостях, які б у розвинених країнах вважали за розгром. І можна очікувати, що ефективність українських воїнів щодо очищення рідної землі від окупантів лише зростатиме, адже Україна отримує дедалі більше зброї вже від десятків країн світу.

У цій трансляції "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 24 травня. Проте читачі можуть отримувати новини оперативніше в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Протягом 23 травня українські військові у зоні ООС відбили 16 атак супротивника. Ще на одній локації точаться бої. Минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" та шість БПЛА типу "Орлан-10".

Протягом дня окупанти обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 62 цивільні об’єкти.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 21 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 87: окупанти атакують мирні українські міста, а в Україну їде потужне підкріплення".

Інформація за 22 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 88: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна отримує безпрецедентну допомогу".

А головні події за 23 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 89: окупанти намагаються взяти Сєверодонецьк, зазнаючи суттєвих втрат".