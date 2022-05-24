"Справа не лише в Україні": Байден заговорив про "показове" покарання для росії

росія за вторгнення в Україну розплачуватиметься ще довго

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб росію було сповна покарано за своє варварство в Україні.

Про це він розповів під час свого візиту до японського Токіо, передає Euronews.

Байден зазначив, що росії доведеться ще довго розплачуватись за все скоєне в Україні, а карати її будуть "показово".

"Справа не лише в Україні", — сказав він.

За його словами, якщо цивілізований світ не покарає москву, а санкції проти неї не будуть збережені у довгостроковій перспективі, то це може підштовхнути Китай до початку вторгнення на Тайвань.

"Який сигнал це надішле Китаю про вартість спроби захоплення Тайваню силою?", — зазначив Байден.

Як повідомлялося раніше, під час свого візиту до Токіо Байден заявив, що у разі початку вторгнення на Тайвань США готові прямо втрутитися в конфлікт і застосувати військову силу.

Нагадаємо, 23 травня представники понад 40 країн світу провели онлайн-зустріч щодо ситуації в Україні, яку вже негласно назвали Рамштайн-2.

"Телеграф" поговорив з експертами, які розповіли, що саме чекатиме Україна за підсумками цієї зустрічі та про що свідчить створення такого формату переговорів.