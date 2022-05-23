Рамштайн-2 відбувся: до десятків країн-помічників України додалися ще чотири

На зустрічі обговорили актуальні потреби України щодо зброї

У понеділок, 23 травня, міністр оборони США Ллойд Остін провів онлайн-засідання з представниками понад 40 країн членів НАТО та союзників, щоб обговорити військову підтримку України. Цього разу до зустрічі приєдналися ще чотири країни, які можуть стати нашими союзниками.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що засідання було поділено на три блоки:

Ситуація на полі бою в Україні; Військова допомога, яку вже було надано Україні країнами-учасниками; Обговорювалися актуальні потреби України для боротьби з російськими окупантами.

Важливим є той факт, що до "Рамштайну-2" приєдналися чотири нові країни, які минулого разу були відсутні — Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. Це може свідчити про те, що союзників в Україні стане ще більше.

Голова оборонного відомства США Ллойд Остін наголосив, що після першої зустрічі контактної групи на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині вдалося досягнути певного прогресу.

"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь бачити з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.

Також на онлайн-зустрічі були представники України — зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ, представник ГУР при Міноборони. У відомстві поки результати зустрічі не коментували.

Нагадаємо, що попередня зустріч відбулася 26 квітня на німецькій базі "Рамштайн". На неї з'їхалися представники країн НАТО та інші союзники Заходу за межами регіону. Згідно з інформацією в західних ЗМІ, на цій зустрічі США переконалися, що можуть продовжувати постачання озброєння Україні, а також у тому, що ЗСУ отримають саме ту зброю, яка їм потрібна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США схвалили додаткові постачання зброї для України на суму $100 млн, до яких увійде ще одна партія гаубиць М-777, контрбатарейні радари та інша техніка.