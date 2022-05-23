США готові воювати, але не в Україні: Байден зробив заяву

Байден готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань

Сполучені Штати готові до прямого військового втручання у випадку агресії Китаю проти Тайваню, аби там не повторилося те, що відбувається в Україні.

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Про це у понеділок, 23 травня, під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомив американський лідер Джо Байден, — пише ТАСС.

За словами президента, Штати й надалі продовжуватимуть підтримувати безпеку та мир у Тайвані.

"Послухайте, це зобов'язання, які ми на себе взяли. Ми продовжуємо бути прихильними до підтримки миру та безпеки Тайванської протоки і маємо намір зробити так, щоб його статус-кво не було змінено в односторонньому порядку", — заявив Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності захисту Тайваню військовим шляхом.

Окрім того, американський президент додав, що США раніше вже погодилися з політикою Китаю, проте зміну статусу острова силовим шляхом він вважає абсолютно недоречним, мовляв, це може стати черговою дією, подібною до тієї, яка відбулася в Україні.

За його словами Штати не очікують спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ зможе пояснити їм наслідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наразі Сполучені Штати готуються до масштабної зустрічі з союзниками для обговорення питання війни в Україні, а також подальшої фінансової та військової допомоги Києву.