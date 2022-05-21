Ще один "Рамштайн": у США анонсували масштабну зустріч із питань допомоги Україні

До цього представники США поговорять з українським міністром оборони

У понеділок, 23 травня, міністри оборони 40 країн знову зберуться, щоб обговорити питання війни в Україні, як це було на базі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в п’ятницю, 20 травня.

За його словами, цього разу зустріч проходитиме в онлайн-форматі, а в ній візьмуть участь представники понад 40 країн світу, список яких буде анонсовано пізніше.

Як і попереднього разу, основною темою обговорення буде військова допомога Україні та ситуація на фронті.

Крім того, Кірбі зазначив, що окремо проведе розмову із головою Міністерства оборони України Олексієм Резніковим.

Як повідомлялося раніше, попередня зустріч відбулася наприкінці квітня за участю представників країн НАТО та інших союзників Заходу за межами регіону. Згідно з інформацією, оприлюдненою в західних ЗМІ, на ній США переконалися, що можуть продовжувати постачання озброєння Україні, а також те, що ЗСУ отримають саме ту зброю, яка їм потрібна.

Також під час зустрічі у Німеччині було вирішено створити контактну групу, яка регулярно проводитиме зустрічі у подібному форматі.

Як повідомлялося раніше, Сенат США підтримав рішення про надання Україні пакета допомоги майже 40 мільярдів доларів, з яких 20 будуть направлені на закупівлі озброєння. Крім того, з’явилася інформація, що поставки можуть включати зенітно-ракетні комплекси Patriot.