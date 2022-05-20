Погані новини для росії: США планують передати Україні потужну зброю

Україна може незабаром отримати від США довгоочікувані ЗРК Patriot

Сенат США схвалив виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі майже 40 мільярдів доларів, 20 з яких буде витрачено на закупівлю озброєння. Не виключається, що у ньому будуть і далекобійні комплекси ППО Patriot.

Про це повідомляє The Washinghton Post.

Зазначається, що відповідний законопроєкт був проголосований у Сенаті 86 голосами "за" та 11 "проти".

Видання вказує, що 20 мільярдів доларів передбачатимуть закупівлю передових систем озброєння, на кшталт згаданих систем Patriot та далекобійної артилерії.

Варто зазначити, що на постачання систем Patriot також натякнув голова офісу президента Андрій Єрмак, який у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото однієї з таких установок.

"Чекаємо", — коротко підписав фото він.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot на озброєнні армії США стоять з 1982 року і відтоді кілька разів модифікувалися. Дальність виявлення цілей становить до 80 км для ракет, 130 км для винищувачів та 180 км для бомбардувальників.

Ракети запущені з установки можуть вражати цілі в діапазоні від 3 до 20 км для балістичних ракет і 100 км для літаків і на висоті до 20 км.

Україна після початку військового вторгнення росії запросила у країн Заходу складні комплекси ППО для захисту повітряного простору нашої країни від ракет та бойової авіації. Проте спочатку міжнародні партнери орієнтувалися на передачі ЗСУ ППО радянського виробництва (на кшталт С-300), для яких українським зенітникам не знадобилося б тривалого процесу навчання. Комплекси Patriot раніше в Україну не поставлялися.

Нагадаємо, США крім виділення зазначених 40 мільярдів також схвалили додаткові поставки зброї на суму $100 млн, до яких увійде ще одна партія гаубиць М-777, контрбатарейні радари та інша техніка.