Плохие новости для россии: США планируют передать Украине мощное оружие

Украина может вскоре получить от США долгожданные ЗРК Patriot

Сенат США одобрил выделение Украине нового пакета помощи в размере почти 40 миллиардов долларов, 20 из которых будут потрачены на закупку вооружения. Не исключается, что в нем будут и дальнобойные комплексы ПВО Patriot.

Об этом сообщает The Washinghton Post.

Отмечается, что соответствующий законопроект был проголосован в Сенате 86 голосами "за" и 11 "против".

Издание указывает, что 20 миллиардов долларов будут предусматривать закупку передовых систем вооружения, вроде упомянутых систем Patriot и дальнобойной артиллерии.

Стоит отметить, что на поставки систем Patriot также намекнул глава офиса президента Андрей Ермак, который в своем телеграм-канале обнародовал фото одной из таких установок.

"Ждем", — кратко подписал фото он.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot на вооружении армии США стоят с 1982 года и с тех пор несколько раз подвергались модификации. Дальность обнаружения целей составляет до 80 км для ракет, 130 км для истребителей и 180 км для бомбардировщиков.

Ракеты запущенные из установки могут поражать цели в диапазоне от 3 км до 20 км для баллистических ракет и 100 км для самолетов и на высоте до 20 км.

Украина после начала военного вторжения россии запросила у стран Запада сложные комплексы ПВО для защиты воздушного пространства нашей страны от ракет и боевой авиации. Однако изначально международные партнеры ориентировались на передаче ВСУ ПВО советского производства (вроде С-300), для которых бы украинским зенитчикам не понадобилось длительного процесса обучения. Комплексы Patriot до этого в Украину не поставлялись.

Напомним, США помимо выделения указанных 40 миллиардов также одобрили дополнительные поставки оружия на сумму в $100 млн, в которые войдет еще одна партия гаубиц М-777, контрбатарейные радары и другая техника.