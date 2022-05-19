Україна отримає допомогу від США на 40 мільярдів: Сенат дав добро

США продовжують допомагати Україні

У четвер, 19 травня, на 85-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна отримає допомогу від США на 40 мільярдів доларів.

Відповідне рішення схвалив Сенат США у четвер, передає Bloomberg.

За інформацією джерела, голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакету допомоги. Незабаром документ надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, у вівторок більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд. Додамо, що швидкому ухваленню законопроєкту зашкодив сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол. Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт ще минулого вівторка.

Раніше повідомлялося, що Білий Дім не поспішає надавати Україні високоточне озброєння. Додамо, що в США хочуть гарантій того, що надана Україні допомога не буде розкрадена.

Нагадаємо, американці відмовилися передавати дані Україні про місцеперебування вищих офіцерів рф, щоб не псувати відносини з росією.