У США висунули умову надання Україні величезної фінансової допомоги: подробиці

У США хочуть гарантій, що надана Україні допомога не буде розкрадена

У той час як президент України Володимир Зеленський вже розпланував, на що витратить 40 мільярдів доларів допомоги від США, у самих Штатах питання виділення цього пакету допомоги зупинилося.

Як написав у твіттері журналіст агентства Bloomberg Стівен Денніс, перешкоджає швидкому ухваленню законопроєкту сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.

"Ренд Пол щойно одноосібно заблокував оперативне надання допомоги Україні. Він добивається від Сенату включення до законопроєкту нових формулювань, хоча все одно у підсумку планує голосувати проти нього, посилаючись на проблему держборгу та інфляції в США", — написав Денніс.

Виступ Пола транслював телеканал С-SPAN:

"Якщо Україні буде надано такий подарунок, загальний обсяг нашої допомоги цій країні зрівняється з військовим бюджетом росії, ці гроші у нас під ногами не валяються, нам доведеться брати їх у борг у Китаю, щоб потім направити в Україну", — заявив сенатор Пол.

Зокрема, сенатор наполягає на тому, щоб до законопроєкту були додані формулювання, які б дали спеціальному генеральному інспектору з відновлення Афганістану можливість нагляду за грошима та зброєю, які США відправляють в Україну, щоб уникнути шахрайства.

Позиція Пола означає, що законопроєкт, ймовірно, у результаті все ж таки буде прийнятий, але не так швидко, як планувалося.

Сенаторам спочатку доведеться розглядати пропозиції Пола, голосувати по ним. Все це на них чекає після паузи в роботі сенату за кілька днів.

Як зазначає видання The Hill, підсумкове голосування відбудеться наступного тижня, а може ще пізніше. Крім того, якщо на прохання Пола текст законопроєкту буде змінено, документ у його фінальному вигляді відправиться на повторний розгляд до Палати представників.

Як повідомлялося, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.