В США выдвинули условие предоставления Украине громадной финансовой помощи: подробности

В США хотят гарантий, что предоставленная Украине помощь не будет разворована

В то время как президент Украины Владимир Зеленский уже распланировал, на что потратит 40 миллиардов долларов помощи от США, в самих Штатах вопрос выделения этого пакета помощи застопорился.

Как написал в твиттере журналист агентства Bloomberg Стивен Деннис, препятствует быстрому принятию законопроекта сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

"Рэнд Пол только что единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине. Он добивается от Сената включения в законопроект новых формулировок, хотя все равно в итоге планирует голосовать против него, ссылаясь на проблему госдолга и инфляции в США", — написал Деннис.

Выступление Пола транслировал телеканал С-SPAN:

"Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом россии, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить в Украину", — заявил сенатор Пол, чье выступление транслировал телеканал С-SPAN.

В частности, сенатор настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину, во избежание мошенничества.

Позиция Пола означает, что законопроект, вероятно, в итоге все же будет принят, но не так быстро, как планировалось.

Сенаторам сначала придется рассматривать предложения Пола, голосовать по ним. Все это их ожидает после паузы в работе сената в несколько дней.

Как отмечает издание The Hill, итоговое голосование состоится на следующей неделе, а может и еще позже. Кроме того, если по просьбе Пола текст законопроекта будет изменен, документ в его финальном виде затем предстоит отправить на повторное рассмотрение в Палату представителей.

Как сообщалось, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных.