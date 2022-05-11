Не только оружие: Зеленский рассказал, куда направят почти 40 миллиардов от США

Президент Украины обещает, что деньги будут распределены быстро и без бюрократии

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за выделение Украине и на поддержание демократии в мире пакета помощи в размере почти 40 миллиардов долларов. Документу предстоит быть утвержденным в Сенате и подписанным президентом США Джо Байденом. Вместе с тем в Украине уже рассказали, куда будут направлены эти средства.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения по итогам 11 мая.

Глава государства поблагодарил США за поддержку и отметил, что выделенные деньги будут использованы максимально быстро и без лишней бюрократии для усиления защиты нашей страны.

"В первую очередь, это оружие, боеприпасы и оборудование для нас. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений российской федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы и так далее", — сказал он.

Кроме того, он также указал на важность предоставления США программы ленд-лиз, которая позволит Украине получить доступ к современному оружию, боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что с его запуском Украине не придется искать варианты того, как за него расплатиться.

"Формально это якобы заем, но по сути она настолько выгодна, что называть его займом некорректно", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных.

Кроме того, в Сенате зарегистрировали проект резолюции в котором содержится призыв к объявлению россии страной-спонсором терроризма.