Не лише зброя: Зеленський розповів, куди спрямують майже 40 мільярдів від США

Президент України обіцяє, що гроші будуть розподілені швидко та без бюрократії

Нижня палата Конгресу США проголосувала за виділення Україні та на підтримку демократії у світі пакету допомоги у розмірі майже 40 мільярдів доларів. Документ має бути затверджений у Сенаті та підписаний президентом США Джо Байденом. Водночас в Україні вже розповіли, куди будуть спрямовані ці кошти.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення за підсумками 11 травня.

Глава держави подякував США за підтримку та зазначив, що виділені гроші будуть використані максимально швидко та без зайвої бюрократії для посилення захисту нашої країни.

"Насамперед це зброя, боєприпаси та обладнання для нас. Але не тільки. Це також підтримка розслідування військових злочинів російської федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо", — сказав він.

Крім того, він також наголосив на важливості надання США програми ленд-ліз, яка дозволить Україні отримати доступ до сучасної зброї та боєприпасів. Зеленський наголосив, що з його запуском Україні не доведеться шукати варіантів того, як за нього розплатитися.

"Формально це нібито позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.

Крім того, в Сенаті зареєстрували проєкт резолюції, в якому міститься заклик до оголошення Росії країною-спонсором тероризму.