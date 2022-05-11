"Ізоляція, якої не було навіть за часів Холодної війни": у США хочуть внести росію до списку спонсорів тероризму

Нині у списку лише чотири країни: Іран, КНДР, Куба та Сирія

Двоє американських сенаторів внесли на розгляд Конгресу США резолюцію із закликом до голови Державного департаменту Ентоні Блінкена про внесення росії до списку країн-спонсорів світового тероризму.

Про це інформує CNBC.

"путін — головоріз і хуліган, і він і в майбутньому становитиме загрозу для Європи та світу, якщо його не зупинити ... Якщо і є хтось, хто уособлює тероризм, тоталітаризм і тиранію, то це путін", — сказав один з авторів резолюції, сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Другим автором документа став сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який зазначив, що путін за останні двадцять років не лише вторгся в Україну, а й також відповідальний за руйнування Грозного у Чечні, а також бомбардування Сирії

"В Україні росія вчиняє військові злочини у промислових масштабах", — додав він.

На цю ініціативу відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який пояснив, які наслідки для росії принесе статус спонсора тероризму.

"Таке рішення означатиме повну дискваліфікацію росії з цивілізованого світу. У такій країні ніколи не буде проведено Олімпіаду, там не виступатимуть світові зірки, туди ніколи не прийде інвестор. Це ізоляція, якої росія не бачила навіть під час Холодної війни", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потрібні українські військові.

Після цього він звернувся до Конгресу з проханням надати термінове фінансування для військової, економічної та гуманітарної підтримки нашої країни.