Укр

"Изоляция, которой не было даже во времена Холодной войны": в США хотят внести россию в список спонсоров терроризма

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Буча Новость обновлена 11 мая 2022, 00:40
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В настоящее время в списке лишь четыре страны: Иран, КНДР, Куба и Сирия

Двое американских сенаторов внесли на рассмотрение Конгресса США резолюцию с призывом к главе Государственного департамента Энтони Блинкену о внесении россии в список стран-спонсоров мирового терроризма.

Об этом информирует CNBC.

"путин — головорез и хулиган, и он будет и в будущем представлять угрозу для Европы и мира, если его не остановить… Если и есть кто-то, кто олицетворяет терроризм, тоталитаризм и тиранию, так это путин", — сказал один из авторов резолюции, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Вторым автором документа стал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который отметил, что путин за последние двадцать лет не только вторгся в Украину, но и также ответственный за разрушение Грозного в Чечне, а также бомбардировки Сирии

"В Украине россия совершает военные преступления в промышленных масштабах", — добавил он.

На эту инициативу отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который объяснил, какие последствия для россии принесет статус спонсора терроризма.

"Такое решение будет означать полную дисквалификацию россии из цивилизованного мира. В такой стране никогда не будет проведена Олимпиада, там не будут выступать мировые звезды, туда никогда не придет инвестор. Это изоляция, которой россия не видела даже во время Холодной войны", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужны украинских военных.

После этого он обратился к Конгрессу с просьбой о предоставлении срочного финансирования для военной, экономической и гуманитарной поддержки нашей страны.

Теги:
#Украина #США #Россия #Терроризм
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