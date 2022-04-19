россия может попасть в список спонсоров терроризма: что это значит

В настоящее время в списке лишь четыре страны, однако вскоре он может быть расширен

В США рассматривают возможности внести россию в список стран-спонсоров терроризма после начала вторжения в Украину.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, сообщает CNN.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", — сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он добавил, что в США изучают все доступные инструменты, чтобы привлечь россию к ответственности за вторжение в Украину. Процесс рассмотрения возможности внесения страны-оккупанта в список спонсоров терроризма может занять "несколько недель" прежде чем решение будет принято.

Согласно определению Госдепа в этот список может попасть страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма, а сейчас в нем находятся лишь четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Признание россии спонсором терроризма является не только символичным шагом, но и нанесет еще больший ущерб российской экономике. В частности она потеряет возможность покупать определенные товары для коммерческих или военных целей, а также позволит ввести санкции против лиц и стран, которые продолжают торговлю с рф.

Стоит отметить, что россию уже хотели внести в этот список ранее. Среди причин: отравление в Британии бывшего разведчика Сергея Скрипаля, финансирование боевиков "Талибана" за убийства американских военных в Афганистане, отравление оппозиционера Алексея Навального и поддержка т.н. "ЛДНР".

Как сообщалось ранее, в США заявили, что скорее всего признают зверства российских оккупантов в украинских городах актом геноцида. Там не сомневаются, что российские военные устраивали массовые расстрелы мирных граждан целенаправленно.