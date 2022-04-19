росія може потрапити до списку спонсорів тероризму: що це означає

Зараз у списку лише чотири країни, проте незабаром він може бути розширений

У США розглядають можливості внести росію до списку країн-спонсорів тероризму після початку вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Державному департаменті США, повідомляє CNN.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон", — повідомив представник Держдепу Нед Прайс.

Він додав, що у США вивчають усі доступні інструменти, щоб притягнути росію до відповідальності за вторгнення в Україну. Процес розгляду можливості внесення країни-окупанта до списку спонсорів тероризму може зайняти "кілька тижнів", перш ніж рішення буде прийнято.

Згідно з визначенням Держдепу, до цього списку може потрапити країна, яка неодноразово надавала "підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз у ньому знаходяться лише чотири країни — Іран, КНДР, Куба та Сирія.

Визнання росії спонсором тероризму є не лише символічним кроком, а й завдасть ще більших збитків російській економіці. Зокрема вона втратить можливість купувати певні товари для комерційних чи військових цілей, а також дозволить запровадити санкції проти осіб та країн, що продовжують торгівлю з рф.

Варто зазначити, що росію вже хотіли внести до цього списку раніше. Серед причин: отруєння у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля, фінансування бойовиків "Талібану" за вбивства американських військових в Афганістані, отруєння опозиціонера Олексія Навального та підтримка т.зв. "ЛДНР".

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що найімовірніше визнають звірства російських окупантів в українських містах актом геноциду. Там не сумніваються, що російські військові влаштовували масові розстріли мирних громадян цілеспрямовано.