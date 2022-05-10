До "критического периода" осталось 10 дней: Байден срочно запросил у Конгресса финансирование для Украины

Американский лидер торопит парламент с выделением помощи Украине

Президент США Джо Байден, после подписания закона об открытии ленд-лиза для Украины, обратился к Конгрессу о выделении срочного финансирования для военной, экономической и гуманитарной поддержки нашей страны.

Его обращение обнародовано пресс-службой Белого дома.

"Мы должны стоять рядом с Украиной, пока она защищается от российской агрессии", — говорится в сообщении.

По словам Байдена, в выделении средств существует срочная необходимость, поскольку он почти исчерпал те ресурсы, которые были выделены Конгрессом ранее.

Он отметил, что считает недопустимым, чтобы поставки помощи прервались пока Конгресс рассматривает дальнейшие шаги и отметил, что до наступления "критического периода" осталось примерно 10 дней. Очевидно, под этим Байден подразумевал сроки, когда у него закончатся ранее выделенные средства.

Поэтому глава Белого дома призвал парламент США принять его предложение о выделении помощи и сделать это в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, во время своего обращения к Украине 28 апреля Байден упомянул, что размер запрошенной ним у Конгресса помощи может составить около 33 миллиардов долларов. Из них более 20 миллиардов предназначены на закупку оружия и боеприпасов. Стоит отметить, что еще ни одна страна мира не получала от США настолько огромную сумму.