До "критичного періоду" залишилося 10 днів: Байден терміново запросив у Конгресу фінансування для України

Американський лідер квапить парламент із виділенням допомоги Україні

Президент США Джо Байден після підписання закону про відкриття ленд-лізу для України звернувся до Конгресу про виділення термінового фінансування для військової, економічної та гуманітарної підтримки нашої країни.

Його звернення оприлюднено пресслужбою Білого дому.

"Ми маємо стояти поряд з Україною, поки вона захищається від російської агресії", — йдеться у повідомленні.

За словами Байдена, у виділенні коштів існує термінова необхідність, оскільки він майже вичерпав ресурси, виділені Конгресом раніше.

Він зазначив, що вважає неприпустимим, щоб постачання допомоги перервалися поки що Конгрес розглядає подальші кроки і зазначив, що до настання "критичного періоду" залишилося приблизно 10 днів. Очевидно, під цим Байден мав на увазі терміни, коли у нього закінчаться раніше виділені кошти.

Тому глава Білого дому закликав парламент США ухвалити його пропозицію про виділення допомоги і зробити це найближчими днями.

Як повідомлялося раніше, під час свого звернення до України 28 квітня Байден згадав, що розмір запитаної ним у Конгресу допомоги може становити близько 33 мільярдів доларів. З них понад 20 мільярдів призначено на закупівлю зброї та боєприпасів. Варто зазначити, що жодна країна світу не отримувала від США настільки величезну суму.