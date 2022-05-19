США не дають Україні важливе озброєння: ЗМІ дізналися про причини

Українські чиновники просять надати Києву високоточну зброю, але Білий дім не поспішає виконати прохання

Вашингтон призупинив поставки зброї Україні. Зокрема Білий дім вирішив поки що не передавати Києву американські далекобійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), адже побоюється, що москва може розцінити це як надмірну ескалацію.

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Про це у четвер, 19 травня, посилаючись на власні джерела, повідомляє портал Politico, зазначаючи, що США, заручившись підтримкою союзників, вже встигли відправити в Україну РСЗВ радянських моделей. Проте розголосу цій події вирішили не надавати.

Наразі Київ сподівається отримати від американської сторони більш потужні системи, наголошуючи вже кілька місяців про те, що вони вкрай необхідні, аби збільшити перевагу в артилерійських боях у східній частині країни.

Водночас у Вашингтоні начебто побоюються, що москва може сприйняти таку допомогу Україні як навмисну ​​ескалацію, адже РСЗВ американського виробництва більш далекобійні та з більшою руйнівною силою, ніж радянські моделі такого ж озброєння.

За словами одного зі співрозмовників видання, під час обговорення координації військової допомоги для Києва під час зустрічі на базі "Рамштайн" у цьому питанні нібито дійшли згоди, проте пізніше цю поставку знову загальмували.

Представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Сполучені Штати продовжують "активне обговорення" стосовно поставки РСЗВ, але "не все, про що просить Київ, можна передати швидко".

"Нам доводиться приймати рішення, які системи озброєння дадуть найефективніший результат за свою вартість", — прокоментував ситуацію він.

Згідно з рішенням адміністрації Байдена, Києву перш за все передадуть гаубиці M777, аргументуючи це тим, що боєприпасів до цієї зброї за ці ж гроші можна дати набагато більше, аніж до РСЗВ.

Згідно зі словами кількох співрозмовників з американської адміністрації, дехто побоюється, що надання Україні більш далекобійної зброї, може підштовхнути путіна на нову ескалацію та ймовірно навіть до застосування хімічної зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім фінансової допомоги та систематичних поставок озброєння, Сполучені Штати Америки вирішили допомогти Україні ще й у розслідуваннях військових злочин росіян. Зокрема, Вашингтон створив певну структуру, яка займатиметься збором і вивченням доказів російських злочинів в україні.