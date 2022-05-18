У США створили структуру для збору даних про військові злочини росіян в Україні: деталі

Зібрана інформація буде використана для подальших судових розглядів

Державний департамент США оголосив про створення Обсерваторії конфліктів, яка займеться збиранням та вивченням доказів скоєння військових злочинів Росією під час військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

До завдань Обсерваторії входитиме документування, перевірка та розповсюдження свідоцтв про скоєння військових злочинів. Вона буде аналізувати та зберігати інформацію з відкритих та комерційних джерел, включаючи супутникові знімки або дані із соцмереж.

Наголошується, що це допоможе надавати необхідні докази під час майбутніх судових розглядів.

На початковий етап функціонування програми було виділено 6 мільйонів доларів, а надалі вона фінансуватиметься Європейською ініціативою демократичної стійкості (EDRI), на яку у березні виділили 320 мільйонів доларів.

"Обсерваторія конфліктів — це ще одна демонстрація непохитної підтримки Сполученими Штатами народу України, який доблесно захищає свою країну та свою свободу у відповідь на навмисну, невиправдану та неспровоковану війну президента путіна", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний кримінальний суд направив до України групу із 42 слідчих для розслідування військових злочинів росіян проти мирних громадян нашої країни.