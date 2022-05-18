У США створили структуру для збору даних про військові злочини росіян в Україні: деталі
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Зібрана інформація буде використана для подальших судових розглядів
Державний департамент США оголосив про створення Обсерваторії конфліктів, яка займеться збиранням та вивченням доказів скоєння військових злочинів Росією під час військового вторгнення в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
До завдань Обсерваторії входитиме документування, перевірка та розповсюдження свідоцтв про скоєння військових злочинів. Вона буде аналізувати та зберігати інформацію з відкритих та комерційних джерел, включаючи супутникові знімки або дані із соцмереж.
Наголошується, що це допоможе надавати необхідні докази під час майбутніх судових розглядів.
На початковий етап функціонування програми було виділено 6 мільйонів доларів, а надалі вона фінансуватиметься Європейською ініціативою демократичної стійкості (EDRI), на яку у березні виділили 320 мільйонів доларів.
"Обсерваторія конфліктів — це ще одна демонстрація непохитної підтримки Сполученими Штатами народу України, який доблесно захищає свою країну та свою свободу у відповідь на навмисну, невиправдану та неспровоковану війну президента путіна", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Міжнародний кримінальний суд направив до України групу із 42 слідчих для розслідування військових злочинів росіян проти мирних громадян нашої країни.