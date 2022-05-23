США готовы воевать, но не в Украине: Байден сделал заявление

Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

Соединенные Штаты готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня, чтобы там не повторилось происходящее в Украине.

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Об этом в понедельник, 23 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщил американский лидер Джо Байден, пишет ТАСС.

По словам президента, Штаты и дальше будут продолжать поддерживать безопасность и мир в Тайване.

"Послушайте, это обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженцами поддержания мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не было изменено в одностороннем порядке ", — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов о вероятности защиты Тайваня военным путем.

Кроме того, американский президент добавил, что США ранее уже согласились с политикой Китая, однако изменение статуса острова силовым путем он считает совершенно неуместным, мол, это может стать очередным действием, подобным произошедшему в Украине.

По его словам Штаты не ожидают попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, сможет ли мир объяснить им последствия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в настоящее время Соединенные Штаты готовятся к масштабной встрече с союзниками для обсуждения вопроса войны в Украине, а также дальнейшей финансовой и военной помощи Киеву.