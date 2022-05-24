"Дело не только в Украине": Байден заговорил о "показательном" наказании для россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 658
россия за вторжение в Украину будет расплачиваться еще долго
Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы россия была сполна наказана за свое варварство в Украине.
Об этом он рассказал во время своего визита в японский Токио, передает Euronews.
Байден отметил, что россии придется еще долго расплачиваться за все содеянное в Украине, а наказывать ее будут "показательно".
"Дело не только в Украине", — сказал он.
По его словам, если цивилизованный мир не накажет москву, а санкции против нее не будут сохранены в долгосрочной перспективе, то это может подтолкнуть Китай к началу вторжения на Тайвань.
"Какой сигнал это пошлет Китаю о стоимости попытки захвата Тайваня силой?", — отметил Байден.
Как сообщалось ранее, во время своего визита в Токио Байден заявил, что в случае начала вторжения на Тайвань, США готовы прямо вмешаться в конфликт и применить военную силу.
Напомним, 23 мая представители более 40 стран мира провели онлайн-встречу по поводу ситуации в Украине, которую уже негласно назвали Рамштайн-2.
"Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, что именно ждать Украине по итогам этой встречи и о чем свидетельствует создание подобного формата переговоров.