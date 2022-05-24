ПЦУ хоче правити в Києво-Печерській Лаврі і вже чекає на важливе рішення

ПЦУ хоче створити чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" у складі української церкви

Священний синод прийняв рішення щодо створення нової релігійної організації у складі Православної церкви України. Наразі очікується рішення Кабміну щодо можливості передачі одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування ПЦУ.

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Відповідне рішення було прийняте згідно з результатами засідання Священного Синоду ПЦУ, яке проходило у понеділок, 23 травня, — повідомляє пресцентр Православної Церкви України.

"На пропозицію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (ПЦУ) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (ПЦУ)", затвердив її Статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю ПЦ, як своєму Священноархімандриту (настоятелю)", — йдеться в тексті публікації ПЦУ.

Окрім того, зазначається, це рішення ухвалили, врахувавши особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, яка є святинею України світового рівня задля того, щоб подолати виникнення певних наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату.

Також зазначається, що представники Синоду збираються звернутися до Кабінету Міністрів України, закликавши його членів ухвалити передачу одного з храмів Верхньої Лаври та кількох її приміщень у користування Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).

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