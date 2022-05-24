ПЦУ хочет править в Киево-Печерской Лавре и уже ждет важное решение

ПЦУ хочет создать мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" в составе украинской церкви

Священный синод принял решение о создании новой религиозной организации в составе Православной церкви Украины. Ожидается решение Кабмина о возможности передачи одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование ПЦУ.

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Соответствующее решение было принято согласно результатам заседания Священного Синода ПЦУ, которое проходило в понедельник, 23 мая, — сообщает пресс-центр Православной Церкви Украины.

"По предложению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Эпифания, Синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской Православной Церкви (ПЦУ) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви". Устав и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение Предстоятелю ПЦ как своему Священноархимандриту (настоятелю)", — говорится в тексте публикации ПЦУ.

Кроме того, отмечается, что это решения было принято, учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которая является святыней Украины мирового уровня, для того, чтобы преодолеть возникновение определенных последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата.

Также отмечается, что представители Синода собираются обратиться к Кабинету Министров Украины, призвав его членов принять передачу одного из храмов Верхней Лавры и нескольких помещений в пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ПЦУ).

Ранее "Телеграф" сообщал, как один из священников Православной церкви Украины рассказал, является ли грехом убийство российских оккупантов, пришедших с войной на украинские земли.