Священик ПЦУ розповів, чи є гріхом вбивство російських окупантів

"Бажати російським вбивцям смерті означає бажати їм добра та миру

Вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом. Вбити загарбника, що прийшов на нашу землю, означає принести мир.

Про це розповів священик ПЦУ Олександр Дедюхін.

"Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими". Євангеліє від Матвія. 5.9. Але Бог не має інших рук, крім наших. І для того, щоб зупинити вбивцю, ґвалтівника, мародера, спаленого у своїй совісті, іноді немає іншого шляху, ніж його вбити. Інакше він не зупиниться. Вбити загарбника, що прийшов на нашу землю, — це принести мир", — зазначає Дедюхін.

Тільки важливо не забувати, що вбивство шаленого ворога – це прощення, зазначає священик. Вбиваючи – ми прощаємо його та з мертвими не воюємо. Цим ми рятуємо його від множення гріха і несемо світ, і в тому числі.

"Тому коли у вас з’являються думки про вбивство окупантів, дуже важливо, щоб ці думки були наслідком любові до ближнього, а не наслідком шаленої ненависті. Ми любимо свою землю, своїх рідних і хочемо, щоб усі знаходилися у світі. У тому числі й москалі І не наша вина в тому, що вони можуть бути мирними тільки мертвими", — підкреслює священник.

При цьому священик підкреслив, що важливо не вирощувати ненависть до окупантів, адже від цього страждаємо тільки ми самі.

"Важливо пам’ятати, що ненависть спалює нас самих. Не треба ненавидіти москалів, потрібно їх любити, до самої їх смерті, особливо якщо іншої любові вони не розуміють. І чим раніше настане їх смерть, тим швидше вони спіткають Божественне кохання. Наше завдання їм у цьому допомогти", — зазначає Дедюхін.

Як треба молитися, якщо вбиваєш російського окупанта

Священик також розповів, яку молитву можна читати, якщо вбиваєш російського фашиста:

Господи, прийми цього москаля до Себе з тією ж радістю, якою я відправляю його Тобі!"

Дякуємо Господу та ЗСУ за новий день!

Доброго ранку, непокірні!

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський командир — підполковник Азатбек Омурбеков, якого іноземні ЗМІ вже прозвали "Бучанським м’ясником" після оприлюднення тих звірств, що творила його бригада, виявився солдатом-ветераном та ще й вірянином. Раніше був благословенний Російською православною церквою.