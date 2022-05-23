Артилерія, танки та ракети: два десятки країн оголосили про нову військову допомогу Україні

Україна отримає необхідне їй озброєння

Близько двох десятків країн за підсумками онлайн-засідання "Контактної групи з оборони України" (т.зв. "Рамштайн-2") вирішили направити Україні додаткову військову допомогу, у тому числі артилерію, бронетехніку та протикорабельні ракетні системи.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками засідання у понеділок, 23 травня.

"Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають вкрай потрібні артилерійські боєприпаси (...), танки та інші броньовані засоби", — сказав Остін.

Глава Пентагону подякував Чехії "за її суттєву підтримку, включаючи недавню передачу бойових вертольотів, танків та ракетних систем".

Також Ллойд Остін повідомив про рішення Данії надіслати Україні пускову установку протикорабельних ракет "Гарпун" (англ. Harpoon) та ракети до неї.

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть пускову установку Гарпун та ракети, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя", — сказав він.

Крім того, глава Пентагону привітав внесок Італії, Греції, Норвегії та Польщі у забезпечення України артилерією.

Ллойд Остін також поінформував, що низка країн взяла на себе нові зобов’язання щодо підготовки українських військових.

Як повідомлялося, 22 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що ФРН передасть Україні летальну зброю із узгодженого українською стороною списку.